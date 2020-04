CHARLOTTE (dpa-AFX) - Hohe Rückstellungen für faule Kredite in der Corona-Krise haben der Bank of America im ersten Quartal einen Gewinneinbruch eingebrockt. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sackte der auf die Aktionäre entfallende Gewinn um knapp ein Drittel auf 1,1 Milliarden US-Dollar (1,0 Mrd Euro) ab, wie das Institut am Mittwoch in Charlotte mitteilte. Wegen möglicherweise ausfallender Darlehen infolge der wirtschaftlichen Turbulenzen legte die Bank fast eine Milliarde Dollar zurück, gut zweieinhalb Mal so viel wie ein Jahr zuvor.



Dabei konnte die Bank ihre Nettoerträge um 3,5 Prozent auf knapp 5,8 Milliarden Dollar steigern. Während der Zinsüberschuss um gut ein Prozent einknickte, legten die Einnahmen etwa im Investmentbanking zu, auch dank höherer Gebühreneinnahmen im Geschäft mit Unternehmensanleihen sowie höherer Erträge aus dem Wertpapierhandel, der infolge der Finanzmarktturbulenzen im Zuge der Coronavirus-Pandemie deutlich anzog.



Konzernchef Andy Cecere zeigte sich derweil überzeugt, dass die Bank stärker aus der Krise herauskommen wird, als sie hineingegangen ist. Das Institut wolle seine Kunden in ihrer schwierigen Lage unterstützen. Die Bank of America verfüge über eine starke Kapitalbasis und eine hervorragende Liquidität./stw/jha/

