NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 189 US-Dollar belassen. Die Zahl der Flugzeug-Stornierungen im ersten Quartal sei geringer als befürchtet ausgefallen, schrieb Analyst Noah Poponak in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Anzahl der Auslieferungen des Luftfahrtkonzerns habe seine Prognose getroffen./edh/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2020 / 18:49 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



