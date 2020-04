REYKJAVIK (dpa-AFX) - Kinder unter zehn Jahren und Frauen scheinen in Island seltener mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 infiziert zu sein als Jugendliche und Männer. Das berichten Forscher um den Populationsgenetiker Kári Stefánsson vom Unternehmen deCODE Genetics in Reykjavik in der Zeitschrift "New England Journal of Medicine". Bevölkerungsbezogene Proben fielen je nach Auswahl der Personen bei 0,6 bis 0,8 Prozent der Menschen positiv aus. Dieser Anteil blieb stabil über den Verlauf von 20 Tagen - vom 13. März bis zum 1. April.



Island hatte erst Ende Februar die erste Infektion gemeldet. Gegen die Ausbreitung des Virus verhängte die Regierung Maßnahmen, darunter das Verbot von Versammlungen mit mehr als 20 Teilnehmern sowie die Schließung von Universitäten und Hochschulen. Schulen und Kindergärten blieben aber mit Einschränkungen weitgehend geöffnet.



Wie die Regierung am Dienstag verkündete, sollen die Maßnahmen ab dem 4. Mai wieder gelockert werden: Ab dann sollen die Schulen gänzlich zum Normalbetrieb zurückkehren, Unis und Hochschulen wieder öffnen. Die erlaubte Teilnehmerzahl für Versammlungen soll auf 50 erhöht werden.



Die Forscher hatten bei den bevölkerungsbezogenen Tests rund 13 000 Personen untersucht. Dabei waren 0,6 Prozent der Frauen und 0,9 Prozent der Männer infiziert. Bei Kindern unter 10 Jahren gab es keinen einzigen positiven Befund, bei Menschen ab 10 Jahren waren es 0,8 Prozent.



Zudem hatten die Forscher mehr als 9000 Menschen mit erhöhtem Infektionsrisiko untersucht. Darunter waren vor allem solche, die Symptome zeigten, zuletzt in stark von der Corona-Pandemie betroffene Länder gereist waren oder Kontakt mit Infizierten hatten. Insgesamt waren etwa 6 Prozent der Bevölkerung getestet worden.