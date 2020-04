Wien (www.fondscheck.de) - Der Fondsdistributions-Service- und Outsourcing-Provider Acolin eröffnet eine neue Niederlassung in Frankfurt, so die Experten von "e-fundresearch.com".Sie werde vertreten durch den ehemaligen UBS-Wholesale-Profi Steffen Hölscher und solle neben dem Weiterausbau des Geschäftes in Deutschland und der EU auch als fokussierter Standort für die Bereiche Compliance und Recht dienen. ...

