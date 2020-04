MTU will seinen Betrieb nach drei Wochen Pause wegen der Corona-Pandemie schrittweise wieder hochfahren. Die Aktie des Triebwerkbauers kann dies jedoch nicht stützen - sie notiert am Donnerstag erneut am DAX-Ende. Kein Wunder, denn MTU hat ein größeres Problem.Am größten Standort in München sollen ab 20. April zunächst etwa 20 Prozent der Beschäftigten wieder zum Einsatz kommen, teilte der Konzern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...