Carrier Globel Corporation debütiert als unabhängiges, öffentlich gehandeltes Unternehmen, nachdem es die Trennung von United Technologies Corp. abgeschlossen hat. Die Aktien von Carrier werden ab sofort an der New York Stock Exchange (NYSE) unter dem Symbol "CARR" zum regulären Handel an der Börse zugelassen.

Das Ziel ist die Stärkung und der Ausbau der Kerngeschäfte, die Erweiterung der Produktpalette und der geografischen Abdeckung sowie die Ausweitung der Dienstleistungen und digitalen Angebote. "Wir haben als eigenständiges Unternehmen unsere eigene Strategie, Vision, Kultur und Prioritäten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...