Auftrag für Strabag: In Großbritannien wird die Hochgeschwindigkeitsstrecke HS2, die in der ersten Phase auf einer Länge von 225 km London und Birmingham verbinden wird, geplant. Das Joint Venture aus Strabag Skanska und Costain, an dem Strabag 32 Prozent hält, hat vom Auftraggeber High Speed Two (HS2) grünes Licht für die Stufe 2, die Realisierung der beiden südlichen Streckenlose S1 und S2 mit einer Gesamtlänge von knapp 26 km, erhalten. "Trotz der besonderen Herausforderung, die die Coronavirus-Krise für uns alle bedeutet, freuen wir uns, dass der nächste Schritt für die Realisierung dieses komplexen Infrastrukturprojekts eingeleitet wurde. Der Vertrag gibt unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Sicherheit in diesem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...