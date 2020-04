Hohe Rückstellungen für faule Kredite in der Corona-Krise haben der Bank of America und der Investmenbank Goldman Sachs im ersten Quartal einen Gewinneinbruch eingebrockt.Charlotte / New York - Hohe Rückstellungen für faule Kredite in der Corona-Krise haben der Bank of America im ersten Quartal einen Gewinneinbruch eingebrockt. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sackte der auf die Aktionäre entfallende Gewinn um knapp ein Drittel auf 1,1 Milliarden Dollar ab, wie das Institut am Mittwoch in Charlotte mitteilte. Wegen möglicherweise ausfallender Darlehen...

