Die Einbrüche an den Aktienmärkten waren im März so immens, dass die Anleger sich dazu entschlossen, den "Dip" zu kaufen. Niemand hatte mit einer solch dynamischen V-förmigen Erholung gerechnet. Die US-Indizes konnten bereits über 50% der erlittenen Verluste wieder ausgleichen. Man könnte sich jedoch fragen, ob der Optimismus nicht etwas übertrieben ist. Immerhin steuert die Weltwirtschaft auf die wahrscheinlich schwerste Rezession der Geschichte zu. In der heutigen Analyse werfen wir ...

