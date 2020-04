BERLIN (Dow Jones)--Die Strombörse European Energy Exchange (EXX) hat zum dritten Mal in Folge ihr Ergebnis gesteigert. Das bereinigte EBIT stieg im vergangenen Jahr um 6 Prozent auf einen neuen Rekordwert von 98,0 Millionen Euro, wie das Unternehmen mit Sitz in Leipzig mitteilte. Die Umsätze kletterten um 14 Prozent auf 304,2 Millionen Euro.

Neben deutlichen Zuwächsen in den europäischen Strom- und Erdgasmärkten verzeichnete die EEX-Gruppe nach eigenen Angaben starkes Wachstum in den nordamerikanischen Stromderivaten und Umweltmärkten sowie steigende Volumina im Frachtgeschäft. "2019 war aber vor allem das Jahr, in dem wir als EEX Group unsere Position als globale Commodity-Börse in den drei Zeitzonen Europa, Asien und Nordamerika deutlich gefestigt haben", erklärte Vorstandsvorsitzender Peter Reitz.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/sha

(END) Dow Jones Newswires

April 15, 2020 08:30 ET (12:30 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.