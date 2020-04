Tolle Nachrichten für Fans von MMOARPGs. Das neuste Produkt aus der beliebten Serie "League of Angels" wurde weltweit auf den Markt gebracht.

Sieben Jahre nach dem Debüt von LOA ist League of Angels Heaven's Fury ein revolutionäres 3D-MMOARPG, das das Game mit spektakulärer Grafik und atemberaubenden Echtzeit-Kämpfen in eine neue Dimension versetzt.

In Heaven's Fury sind die Götter der Verderbnis verfallen, und als Auserwählter liegt es an dem Spieler, die legendären Engel zu versammeln und den Himmel zurückzuerobern. Die Spieler werden die intensiven PvP-Duelle, die heroischen Bosshunts und die klassischen Engel genießen können.

Das Game läuft auf gtarcade.com. Die Spieler haben dort die Möglichkeit, mit Spielern aus der ganzen Welt zu kämpfen, Freundschaften zu schließen und internationale Allianzen aufzubauen. Bei der weltweiten Markteinführung ist das Game in den wichtigsten Sprachen verfügbar. Es bietet einen Chat-Room mit integrierter Übersetzungsfunktion, die müheloses Gaming und Kommunizieren gewährleistet.

Die Server sind jetzt auf praktisch allen Kontinenten online damit ist die Arena frei für einen globalen Kampf. Worauf wartest du noch? Schließ auch du dich dem Kampf an: bei League of Angels Heaven's Fury!

Über YOOZOO Games

YOOZOO Games ist ein auf Entwicklung und Vertrieb von Videogames spezialisierter weltweit tätiger Entertainment-Anbieter. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Shanghai und unterhält weitere Niederlassungen in Asien, Europa und den USA. Seit seiner Gründung im Jahr 2009 hat YOOZOO ein starkes globales Vertriebsnetz aufgebaut und mehr als 40 äußerst erfolgreiche Titel auf den Markt gebracht, darunter "Games of Thrones Winter is Coming", die Serie "League of Angels" sowie "Saint Seiya Awakening: Knights of the Zodiac".

