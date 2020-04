Der schwedische Hersteller von Solarthermiekollektoren Absolicon liefert Technologien für eine Fabrik in Peru. Die Solarwärme könnte in Lateinamerika künftig nicht nur für viele Industrien zum Einsatz kommen. Auch für die bisher noch kaum existente Fernwärme für Haushalte ist sie eine Option. Der schwedische Solarwärmespezialist Absolicon liefert Solarthermie für Fernwärme und Industrie in Lateinamerika. Wie die Firma aus Härnösand mitteilte, geht es dabei konkret um die Lieferung einer Produktionslinie ...

