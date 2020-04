WASHINGTON (Dow Jones)--Der Einzelhandelsumsatz in den USA ist im März noch etwas stärker als erwartet gefallen. Nach Angaben des Bureau of Census sanken die gesamten Umsätze gegenüber dem Vormonat um 8,7 Prozent und die ohne Berücksichtigung des Kfz-Sektors um 3,1 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Rückgang der gesamten Einzelhandelsumsätze um 8,0 und ein Minus bei den Umsätze ex Kfz um 5,0 Prozent prognostiziert.

April 15, 2020 08:43 ET (12:43 GMT)

