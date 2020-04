=== 06:45 CH/Zur Rose Group AG, Trading Update 1Q, Frauenfeld *** 07:00 DE/Zalando SE, Trading Statement 1Q (07:15 Telefonkonferenz), Berlin *** 08:00 DE/Verbraucherpreise März (endgültig) PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+1,4% gg Vj vorläufig: +0,1% gg Vm/+1,4% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+1,7% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+1,3% gg Vj vorläufig: +0,1% gg Vm/+1,3% gg Vj zuvor: +0,6% gg Vm/+1,7% gg Vj *** 08:00 DE/Großhandelspreise März 08:00 GB/Easyjet plc, Trading Update 1H, Luton 09:00 EU/Europäisches Parlament, ao Plenarsitzung zur Corona- Pandemie (bis 17.4.), Brüssel 10:00 EU/Handelsminister, Videokonferenz zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Handelsbeziehungen und globale Lieferketten *** 10:50 EU/EZB, Ergebnis der Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 EU/Industrieproduktion Februar Eurozone PROGNOSE: -0,1% gg Vm/-1,9% gg Vj zuvor: +2,3% gg Vm/-1,9% gg Vj 11:05 EU/EZB-Direktorin Schnabel, Teilnahme an 24-Stunden- Webinar des European Corporate Governance Institute 13:00 DE/DIHK-Außenwirtschaftschef Treier, Vorstellung des World Business Outlook, Berlin *** 13:15 US/Morgan Stanley, Ergebnis 1Q, New York *** 13:30 US/Abbott Laboratories, Ergebnis 1Q, Abbott Park 13:30 NL/Airbus Group, HV, Amsterdam *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 5.000.000 zuvor: 6.606.000 *** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen März Baubeginne PROGNOSE: -15,6% gg Vm zuvor: -1,5% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: -14,6% gg Vm zuvor: -5,5% gg Vm *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index April PROGNOSE: -30,0 zuvor: -12,7 *** 15:30 EU/Finanzminister, Videokonferenz zu den wirtschaftlichen Auswirkungen und Maßnahmen gegen die Corona-Krise 16:00 US/Weltbank und IWF, Frühjahrstagung (virtuell), PK des Lenkungsausschusses (IMFC) *** 18:00 FR/LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA, Umsatz 1Q, Paris *** 18:00 FR/L'Oreal SA, Umsatz 1Q, Clichy 20:00 US/Fed, Teilnahme von New-York-Fed-Präsident Williams (stimmberechtigt im FOMC) an einer Videokonferenz beim Economic Club of New York - DE/Hamburg Commercial Bank AG, Jahresergebnis, Hamburg - AT/Opec, Ölmarkt-Monatsbericht ===

