Der Empire-State-Index signalisiert mit einem Rekordtief einen deutlichen Konjunkturabsturz in der Region um New York. DAX und Co weiten ihre Verluste aus. Die Spekulation darüber, dass es die Bundesregierung in der Viruskrise mit der Lockerung der Kontaktbeschränkungen nicht so eilig hat, drückt ebenfalls auf die Stimmung.Der Empire-State-Index sackte im April um 56,7 Punkte auf ein Rekordtief von minus 78,2 Zähler. Der Indikator signalisiert damit einen beispiellosen Rückgang der wirtschaftlichen ...

