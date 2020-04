SBF AG: SBF AG bestätigt nach dem ersten Quartal die Prognose für das Gesamtjahr 2020: Corona-Pandemie hat derzeit keine wesentlichen Auswirkungen auf die GeschäftsentwicklungDGAP-News: SBF AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Prognose SBF AG: SBF AG bestätigt nach dem ersten Quartal die Prognose für das Gesamtjahr 2020: Corona-Pandemie hat derzeit keine wesentlichen Auswirkungen auf die Geschäftsentwicklung15.04.2020 / 15:13 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.SBF AG bestätigt nach dem ersten Quartal die Prognose für das Gesamtjahr 2020: Corona-Pandemie hat derzeit keine wesentlichen Auswirkungen auf die Geschäftsentwicklung- Q1 Umsatz +19,7 % auf 4,9 Mio. Euro- Q1 Periodenüberschuss +25,5 % auf 0,9 Mio. Euro- Prognose 2020 bestätigt: Umsatz 21,6 Mio. Euro, EBT 3,6 Mio. EuroLeipzig, den 15. April 2020 - Die SBF AG (ISIN DE000A2AAE22), Holdinggesellschaft mit dem Technologie- und Marktfuhrer im Bereich der Decken- und Beleuchtungssysteme fur Schienenfahrzeuge in Europa SBF Spezialleuchten GmbH als operativer Tochter, hat den Wachstumskurs im ersten Quartal 2020 fortgesetzt und liegt bei Umsatz und Gewinn voll im Plan. Da die Corona-Pandemie weiterhin keine wesentlichen Auswirkungen auf die Geschäftsentwicklung hat, bestätigt die Gruppe ihre Prognose für das Gesamtjahr 2020.Im ersten Quartal 2020 hat die SBF-Gruppe den Umsatz von 4,1 Mio. Euro um 19,7 % auf 4,9 Mio. Euro gesteigert. Der Gewinn legte auf allen Ebenen überproportional zu: Der Rohertrag um 21,8 % auf 2,7 Mio. Euro, das EBITDA um 29,4 % auf 1,2 Mio. Euro und der Periodenüberschuss um 25,5 % auf 0,9 Mio. Euro.Rudolf Witt, Vorstandsmitglied der SBF AG: "Als Entwicklungspartner, Systemanbieter und Tier-1-Lieferant der führenden Schienenfahrzeughersteller sind wir Teil einer sehr robusten und langfristig denkenden Branche. Die von den großen Zugherstellern erhaltenen Aufträge sind in der Regel langfristig und erstrecken sich über mehrere Jahre."Stand 15. April 2020 hat die Corona-Pandemie keine wesentlichen Auswirkungen auf die Geschäftsentwicklung der SBF-Gruppe. Die Produktion läuft nach wie vor auf hohem Niveau. Krankheitsbedingte Personalausfälle, welche auf das Coronavirus zurückzuführen sind, sind bis dato nicht zu verzeichnen. Sämtliche Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz der Mitarbeiter und zur Gewährleistung eines kontinuierlichen hochwertigen Produktionsprozesses werden akribisch beachtet. Alle Lieferketten stehen, Redundanzen für wesentliche Komponenten sind vorhanden, die Lagerbestände sind hoch und es gibt keinerlei Auftragsstornierungen.SBF geht daher für das Jahr 2020 weiterhin von einem erfolgreichen Geschäftsjahr im Sinne der Planungen aus. Demnach soll der Umsatz auf rund 21,6 Mio. Euro und der Gewinn vor Steuern (EBT) auf 3,6 Mio. Euro gesteigert werden.Über die SBF AG:Die SBF AG ist eine börsennotierte Holdinggesellschaft mit der operativ tätigen Tochtergesellschaft SBF Spezialleuchten GmbH. Diese ist ein Tier-1-Lieferant von Decken- und Beleuchtungssystemen der weltweit führenden Schienenfahrzeughersteller. Damit profitiert die SBF Gruppe von den Megatrends der fortschreitenden Urbanisierung, des steigenden Umweltbewusstseins in der Gesellschaft sowie verschärfter Regulierungen zum Klimaschutz. Das Unternehmen mit Sitz in Leipzig hat sich als Anbieter komplexer Systemlösungen positioniert. Die starke Technologiekompetenz und der hohe Innovationsgrad von SBF stellen dabei ein Abgrenzungsmerkmal zum ohnehin limitierten Wettbewerb dar und sichern eine marktführende Stellung. Angesichts der Notwendigkeit umfangreicher Kapazitätserweiterungen in der Schienenfahrzeugindustrie weltweit erwartet die Gruppe in den kommenden Jahren zweistellige Wachstumsraten.Kontakt:SBF AGDer Vorstand Zaucheweg 4 04316 Leipzig Tel: +49 (0)341 65235 894 E-Mail: info@sbf-ag.com15.04.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: SBF AG Zaucheweg 4 04316 Leipzig Deutschland Telefon: +49 (0)341 65235894 E-Mail: info@sbf-ag.com Internet: www.sbf-ag.com ISIN: DE000A2AAE22 WKN: A2AAE2 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, München (m:access), Stuttgart EQS News ID: 1021903Ende der Mitteilung DGAP News-Service1021903 15.04.2020