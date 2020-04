Drei verschiedene Szenarien für die Umgestaltung des europäischen Energiesystems sind in der Studie untersucht worden. Dabei zeigt sich, dass ein ehrgeiziges Szenario mit 100 Prozent erneuerbaren Energien und hohem Anteil Photovoltaik kostengünstiger sein kann, als eines mit weniger Ambitionen für ein grünes Europa.Solarpower Europe und die Lappeenranta-Lahti University of Technology (LUT) stellten am Mittwoch den Bericht "100% Renewable Europe: How to make Europe's energy system climate neutral before 2050" vor. Es sei die erste Studie, die einen vollständig erneuerbaren Pfad zum Erreichen der ...

