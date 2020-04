PUERTO BAQUERIZO MORENO (dpa-AFX) - Auf den Galápagos-Inseln im Ostpazifik sind Dutzende neue Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus registriert worden. 48 Besatzungsmitglieder eines Schiffes auf der Insel Baltra seien positiv getestet worden, teilte die Provinzverwaltung in der Nacht auf Mittwoch (Ortszeit) mit. Die Patienten bleiben demnach bis auf weiteres auf der "Flora" in Quarantäne.



Die Galápagos-Inseln gehören zu Ecuador und liegen rund 1000 Kilometer westlich des südamerikanischen Küste im Pazifik. Das Archipel zählt wegen seiner besonderen Flora und Fauna seit 1978 zum Unesco-Weltnaturerbe. Zu den nur dort vorkommenden Arten zählen Meerechsen, Landleguane und Galápagosfinken. 1835 besuchte Charles Darwin die Inseln. Seine Theorie von der Entstehung der Arten erhielt dort viele Denkanstöße.



Ecuador ist in Südamerika eines der am stärksten von der Corona-Pandemie betroffenen Ländern. Die Regierung riegelte die Galápagos-Inseln weitgehend ab und schickte Mundschutzmasken, medizinisches Material und Tests. Bislang wurden auf der Inselgruppe 72 Patienten positiv auf Sars-CoV-2 getestet./dde/DP/fba