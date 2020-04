PNE AG führt reine Online-Hauptversammlung am 20. Mai durchDGAP-News: PNE AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung PNE AG führt reine Online-Hauptversammlung am 20. Mai durch15.04.2020 / 15:25 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.PressemitteilungPNE AG führt reine Online-Hauptversammlung am 20. Mai durch- Hauptversammlung findet am vorgesehenen Termin als reine Online-Hauptversammlung statt- Online-Hauptversammlung ermöglicht pünktliche Zahlung der vorgeschlagenen DividendeCuxhaven, 15. April 2020 - Die PNE AG wird ihre Hauptversammlung aufgrund der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus in diesem Jahr als reine Online-Hauptversammlung durchführen. Vor diesem Hintergrund haben sich Vorstand und Aufsichtsrat entschieden, eine entsprechende neue gesetzliche Regelung in Anspruch zu nehmen. Demnach sind Hauptversammlungen aufgrund der aktuellen Gesundheitsrisiken durch das Coronavirus auch als rein virtuelle Veranstaltungen ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten möglich.Vorstandsvorsitzender Markus Lesser: "Derzeit ist völlig ungewiss, wann Hauptversammlungen mit physischer Präsenz der Aktionäre wieder stattfinden können. Da uns Verlässlichkeit für unsere Anteilseigner insbesondere in der Krise sehr wichtig ist, haben wir uns entschieden, den jetzt vom Gesetzgeber für diese besondere Situation eröffneten Weg zu nutzen und die Hauptversammlung online durchzuführen. Somit kann die Hauptversammlung wie geplant am 20. Mai 2020 stattfinden. Besonders wichtig ist uns, dass unsere Aktionärinnen und Aktionäre ihr Frage- und Stimmrecht zeitnah ausüben können und ihre Dividende zum ursprünglich geplanten Zeitpunkt erhalten."Die Rechte der Aktionäre werden auch in diesem neuen Format wie gesetzlich vorgesehen gewahrt. Die Aktionäre der PNE AG haben insbesondere die Möglichkeit, über ein speziell dafür eingerichtetes Internetportal die gesamte Hauptversammlung einschließlich des Berichts des Vorstands über das zurückliegende Geschäftsjahr online zu verfolgen und ihr Stimmrecht im Wege der Briefwahl oder per Vollmacht an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter wahrzunehmen. Fragen zur Tagesordnung können Aktionäre im Vorfeld der Online-Hauptversammlung bis zum 18. Mai 2020 einreichen, nachdem sie sich zur Hauptversammlung angemeldet haben.Über die PNE-Gruppe Die international tätige PNE-Gruppe mit den Marken PNE und WKN ist einer der erfahrensten Projektierer von Windparks an Land und auf See. Auf dieser erfolgreichen Basis entwickelt sie sich weiter zu einem "Clean Energy Solutions Provider", einem Anbieter von Lösungen für saubere Energie. Von der ersten Standorterkundung und der Durchführung der Genehmigungsverfahren, über die Finanzierung und die schlüsselfertige Errichtung bis zum Betrieb und dem Repowering umfasst das Leistungsspektrum alle Phasen der Projektierung und des Betriebs von Windparks. Neben der Windenergie sind Photovoltaik, Speicherung, Dienstleistungen und die Lieferung sauberen Stroms Teil unseres Angebotes. Wir beschäftigen uns dabei auch mit der Entwicklung von Power-to-Gas-Lösungen.Kontakte für RückfragenPNE AG PNE AG Rainer Heinsohn Christopher Rodler Leiter Unternehmenskommunikation Leiter Investor Relations Tel: +49 (0) 47 21 - 7 18 - 453 Tel: +49 (0) 40 - 879 33 114 Fax: +49 (0) 47 21 - 7 18 - 373 Fax: +49 (0) 47 21 - 7 18 - 373 Rainer.Heinsohn(at)pne-ag.com Christopher.Rodler(at)pne-ag.com15.04.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: PNE AG Peter-Henlein-Straße 2-4 27472 Cuxhaven Deutschland Telefon: 04721 / 718 - 06 Fax: 04721 / 718 - 200 E-Mail: info@pne-ag.com Internet: http://www.pne-ag.com ISIN: DE000A0JBPG2, DE000A2LQ3M9, , DE000A12UMG0, WKN: A0JBPG, A2LQ3M, , A12UMG, Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1022045Ende der Mitteilung DGAP News-Service1022045 15.04.2020