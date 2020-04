Von Colin Kellaher

NEW YORK (Dow Jones)--Der US-Pharmakonzern Merck & Co. hat das Brustkrebsmedikament Ontruzant in den USA auf den Markt gebracht, ein Biosimilar des Kassenschlagers Herceptin von Roche. Der Konzern aus New Jersey teilte mit, Ontruzant werde zu einem Listenpreis von etwa 1.325 Dollar für eine Einzeldosis-Ampulle mit 150 Milligramm und 3.709 Dollar für eine Mehrfachdosis-Ampulle mit 420 Milligramm eingeführt. Das ist etwa 15 Prozent günstiger als der aktuelle Listenpreis von Herceptin.

Biosimilar sind Nachahmerprodukte biologischer Arzneimittel, die aus lebenden Zellen hergestellt werden und entsprechen den Generika herkömmlicher Medikamente in Pillenform.

Merck führt Ontruzant in den USA im Rahmen eines Entwicklungs- und Vermarktungsvereinbarung mit Samsung Bioepis ein, einem Joint Venture von Samsung BioLogics Co. und Biogen Inc., das im Januar 2019 von der US-Gesundheitsbehörde FDA die Zulassung für das Biosimilar erhalten hat.

Merck & Co hatte im Februar die Ausgliederung von unter anderem Gesundheitsprodukten für Frauen und Biosimilar in ein unabhängiges, börsennotiertes Unternehmen angekündigt. Der Konzern wird die Kommerzialisierung von Ontruzant bis zur Ausgliederung aber weiterhin unterstützen. Diese ist für die erste Hälfte des Jahres 2021 geplant.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/kla

(END) Dow Jones Newswires

April 15, 2020 09:07 ET (13:07 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.