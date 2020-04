WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Industrieproduktion ist im März so stark gefallen wie seit dem Jahr 1946 nicht mehr. Die Ausbreitung der Corona-Krise auf die USA hat auch die Produktion stark belastet. Die Gesamtproduktion sei im Monatsvergleich um 5,4 Prozent eingebrochen, teilte die US-Notenbank Fed am Mittwoch in Washington mit. Analysten hatten mit einem Rückgang um 4,0 Prozent gerechnet. Im Februar war die Produktion um revidiert 0,5 (zunächst 0,6) Prozent gefallen.



Die Warenherstellung im Verarbeitenden Gewerbe fiel im März um 6,3 Prozent. Auch dies ist der stärkste Rückgang seit dem Jahr 1946. Die Kapazitätsauslastung der Gesamtindustrie fiel von 77,0 Prozent im Vormonat auf 72,7 Prozent. Erwartet worden war lediglich ein Rückgang auf 74,0 Prozent./jsl/jkr/he