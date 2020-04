BERLIN (Dow Jones)--Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) hat angesichts der Corona-Krise vor neuen Klimavorgaben aus der EU gewarnt. "Statt die Wirtschaft zusätzlich zu belasten, muss es nun darum gehen, sie - auch mit Blick auf den Klimaschutz - zu unterstützen", erklärte BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang anlässlich der Vorstellung einer Exit-Strategie durch die EU-Kommission. "Der europäische Green Deal sollte so ausgefüllt werden, dass er vor allem Investitionsanreize zum CO2-Abbau setzt, statt neue Grenzwerte und Verbote einzuführen."

Mit Blick auf den Ausstieg aus den Corona-Beschränkungen forderte der BDI eine zügige und europaweit abgestimmte Strategie. "Europa muss die Aufhebung der Beschränkungen so koordinieren, dass keine neuen Brüche in Liefer- und Wertschöpfungsketten entstehen", betonte Lang. "Besonders in Krisenzeiten ist jeder nationale Alleingang nicht Teil der Lösung, sondern Teil des Problems."

Der BDI forderte auch einen neuen Vorschlag für den mehrjährigen Finanzrahmen. Dieser müsse viel stärker auf Wachstums- und Zukunftsthemen ausgerichtet sein ist als bisher, erklärte Lang. "Dies erfordert eine höhere Bereitschaft der Mitgliedstaaten, die EU mit den Mitteln auszustatten, die für die Bewältigung der Herausforderungen erforderlich sind."

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident Charles Michel hatten sich für möglichst enge Absprachen unter den Mitgliedstaaten ausgesprochen. Die Einschränkungen müssten je nach Ort schrittweise aufgehoben werden, abhängig von der Verbreitung des Virus, den Krankenhaus- und Testkapazitäten. Die Kommission forderte auch, den zweifachen Übergang zu einer "grüneren" und digitalen Gesellschaft zu ermöglichen.

