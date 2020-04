Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Franziska Schimke blickt auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie, warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute wie so häufig Wirecard. Der Zahlungsdienstleister hat einen neuen Kunden gewonnen. Wirecard wickelt künftig sämtliche Zahlungsvorgänge für die türkische Sport-Streaming-Plattform S Sport Plus ab. Bei den Verkäufen steht Adidas im Fokus. Der Sportartikelhersteller bekommt einen Milliardenkredit durch die staatseigene Förderbank KfW. Wermutstropfen für die Aktionäre: Während der Laufzeit darf Adidas keine Dividende ausschütten.