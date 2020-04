Singapur (ots/PRNewswire) - Die drei ersten Empfänger haben im Rahmen des Förderprogramms bereits über 6 Millionen ALGO erhaltenDie Algorand Foundation, eine Organisation mit Schwerpunkt auf die Einbindung, Weiterbildung und Stärkung seiner Community für den Aufbau einer grenzenlosen und reibungslos funktionierenden Wirtschaft mit einer öffentlichen, dezentralisierten Blockchain-Technologie, hat heute den Start seines Algo Tokens- (ALGO-)Förderprogramms im Umfang von 250 Millionen ALGO bekannt gegeben. Dieses breit angelegte, weltweite und über mehrere Jahre laufende Programm soll Mittel für Projekte zur Verfügung stellen, die Apps zur Unterstützung der Infrastruktur, von Endnutzer-Anwendungen und Innovationen in der Forschung im Zusammenhang mit der Algorand-Blockchain entwickeln.Im Rahmen des Programm werden 250 Millionen ALGO (nach aktuellem Kurs entspricht das einem Wert von rund 50 Millionen US-Dollar) an geeignete Entwickler vergeben, die in vier Hauptkategorien arbeiten: innovative Forschung, Entwicklerwerkzeuge und Infrastruktur für die Algorand-Blockchain und Anwendungsfälle für dezentralisierte Apps (dApps), die auf der Algorand-Blockchain sowie Ausbildungs- und Community-Initiativen aufbauen. Zu den möglichen Anwendungsfeldern gehören etwa dezentrale Finanzierungen (DeFi), Bezahldienste, Asset-Börsen, Social-Media-Integration, Lieferketten, Authentifizierung von Urheberrechten und Asset-Tokenisierung."Wir sind sehr glücklich, das 250-Millionen-ALGO Förderprogramm bekannt geben zu können, das auf die Förderung von Innovationen, mit denen das Algorand-Ökosystem weiter wachsen kann, ausgerichtet ist", sagte Fangfang Chen, Head of Operations bei der Algorand Foundation. "Wir sind der Überzeugung, dass eine öffentliche, genehmigungsfreie und nur auf dem Proof-of-Stake-Verfahren aufbauende Blockchain mit einem Open-Source-Ansatz die Grundvoraussetzung ist, wenn man die Vision einer grenzenlosen Wirtschaft verwirklichen will. Zur Vision der Algorand Foundation gehört die Stärkung einer möglichst breit aufgestellten und aktiven Blockchain-Entwicklergemeinde und daher setzt sich die Stiftung dafür ein, diese Community auf ihrer Suche nach möglichen Innovationen, die bereits im Algorand-Blockchain-Ökosystem enthalten sind, zu unterstützen."Zu den ersten Empfängern von Mittel aus dem Programm gehören drei Projekte:- Bloq - ein Anbieter von Multi-Blockchain-Infrastruktur, der neben anderen wichtigen Bestandteilen für Netzwerke Algorand-Knoten und APIs beisteuert.- PureStake AlgoSigner - ein Open-Source-Plugin für Browser, mit dem Entwickler Kapazitäten für Algorand-Transaktionen in ihre Anwendungen einbinden können und Nutzer gleichzeitig die Kontrolle über ihre Schlüssel behalten.- Reach - eine Entwicklerplattform, die darauf ausgelegt ist, dass die Entwicklung von dApps auf Grundlage der Algorand-Blockchain weniger komplex ist und dass zukünftig DAOs, dezentralisierte Börsen und viele andere DeFi-Anwendungen auf Basis von Algorand geschaffen werden können. "Einfache und pragmatische Entwicklerwerkzeuge sind für einen weiteren Ausbau der Zugänglichkeit des Algorand-Netzwerks entscheidend", so Derek Yoo, CEO von PureStake. "Wir freuen uns sehr, dass sich die Algorand Foundation bei der Vergabe der Fördermittel für uns entschieden hat, wodurch wir die Schranken zwischen Token-Besitzern, App-Entwicklern und dem Blockchain-Netzwerk selbst beseitigen können.""Das Förderprogramm der Algorand Foundation gehört auf diesem Gebiet zu denen, die sich am stärksten auf ein Ziel konzentrieren, und wir glauben, dass es den Ausschlag für eine schnellere Akzeptanz der Algorand-Plattform geben wird", sagte Chris Swenor, Gründer von Reach. "Wir freuen uns riesig, dabei sein zu dürfen und unsere Vision, eine nahtlose dApp-Entwicklung zu ermöglichen, voranbringen zu können."Eines der Hauptkriterien beim Auswahlverfahren ist der positive Einfluss, den Projekte auf die weiter gefasste Algorand-Gemeinde und das Ökosystem im Allgemeinen haben werden. Zu den weiteren Kriterien gehören die Qualität der Einreichung, die technischen oder wissenschaftlichen Stärken des Vorschlags, Wachstumschancen und das Engagement des einreichenden Teams.Die Algorand Foundation wird eine Erstbeurteilung der Projekte durchführen. Für die Zukunft plant die Algorand Foundation ein offenes Förderprogramm, in dessen Rahmen die Community in ihrer ganzen Breite darüber abstimmen kann, welche Projekte gefördert werden sollen. Als Unterstützung von Teilnehmern des Förderprogramm wurde das Developer Relations Portalmit neuen Tutorials, Lösungsvorschlägen und anderen Hilfsmitteln weiter verbessert, damit das Programmieren auf Algorand-Basis einfacher und zugänglicher wird.Projekte, die sich für Fördermittel interessieren, können sich unter folgendem Link bewerben: https://algorand.foundationInformationen zur Algorand Foundation Die Algorand Foundation ist eine gemeinnützige Organisation, deren Vision eine grenzenlose Wirtschaft auf Grundlage einer öffentlichen, dezentralisierten Blockchain-Technologie ist. Die Stiftung hat in Partnerschaft mit Algorand Inc. das Algorand-Blockchain-Protokoll als einen der Eckpfeiler für die Umsetzung dieser Vision geschaffen. Die Anfänge des Protokolls gehen auf Silvio Micali, den Kryptographie-Pionier und Gewinner des Turing Award, und ein Team aus führenden Wissenschaftlern zurück. Die Stiftung hat ein breites Spektrum von Anwendungen vor Augen, die auf dem Protokoll aufbauen und von einer neuen, breit aufgestellten Community aus normalen Entwicklern programmiert wird. Die Stiftung setzt sich für die Förderung dieser Innovation auf nachhaltige und umweltfreundliche Weise durch Nutzung des Proof-of-Stake-Konsensalgorithmus ein.Weitere Informationen erhalten Sie unter https://algorand.foundation/