NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von Netflix sind am Mittwoch auf ein Rekordhoch gestiegen. Im frühen Handel rückten sie bis auf 424 Dollar vor. Zuletzt notierten sie 1,3 Prozent höher und kosteten 418,88 Dollar. In einem schwachen Marktumfeld setzten sie damit ein positives Ausrufezeichen.



Der Streaming-Anbieter und Filmproduzent gilt als einer der Nutznießer der Virus-Krise. Weil viele Menschen wegen der Einschränkungen des wirtschaftlichen und öffentlichen Lebens derzeit wenig oder gar nicht arbeiten, steigt zuhause der Konsum nach Unterhaltung.



Seit ihrem Tief im Zuge der Virus-Krise bei 290,25 Dollar von Mitte März haben die Netflix-Papiere mittlerweile mehr als 44 Prozent gewonnen./ajx/he

