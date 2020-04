Nach einer spürbaren Erholung am Vortag gehört die Aktie der Deutschen Bank am Mittwoch wieder zu den größten Verlierern im DAX. Neben dem schwachen Gesamtmarkt belasten dabei auch die aktuellen Vorgaben der US-Konkurrenz und die Erkenntnis, dass die Coronakrise die erhoffte Wende auf unbestimmte Zeit verzögern könnte. Nachdem hohe Betriebskosten, extreme Niedrigzinsen und nicht zuletzt folgenschwere Rechtsverstöße die Bank vier Jahre lang in den roten Zahlen gehalten hatten, wollte Vorstandschef ...

