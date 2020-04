ISLAMABAD (dpa-AFX) - Pakistans Regierung hat rund eine Woche vor Beginn des Fastenmonats Ramadan islamische Gelehrte zur Einhaltung der bestehenden Veranstaltungsverbote aufgerufen. "Wir befürchten, dass die Ausbreitung der Pandemie durch die Abhaltung großer Gemeinschaftsgebete beschleunigt wird", sagte ein Sprecher der Regierung am Mittwochabend (Ortszeit).



Islamische Gelehrte hatten trotz der landesweiten Corona-Beschränkungen am späten Dienstagabend angekündigt, Moscheen vor Beginn des Fastenmonats wieder zu öffnen. "Diese Ausgehsperre gilt nicht mehr für Moscheen und Seminare", sagte Munib ur Rehman, ein Geistlicher, der Tausende Religionsseminare vertritt.



Premierminister Khan und Pakistans Präsident Arif Alvi wollen sich nun mit einflussreichen islamischen Gelehrten und Leitern der Seminare treffen, um noch ein Umdenken der Entscheidung zu bewirken.



Khan hatte am Dienstag zwar erste Lockerungen der Beschränkungen für die Wirtschaft angeordnet, Massenveranstaltungen sollten in dem südasiatischen Land aber für weitere zwei Wochen untersagt bleiben. Rund ein Drittel der Infektionen mit Sars-Cov-2 in Pakistan gehören einer islamischen Gruppe an, die im März an einer großen Versammlung teilgenommen hatte, die trotz Warnungen der Regierung abgehalten wurde./arb/DP/fba