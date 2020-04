Kulmbach (ots) - In Mensen und Kantinen sind regionale Obst und Gemüse der Saison gefragt. Doch wann sind diese aus bayerischem Anbau für Großküchen in entsprechenden Mengen verfügbar? Der Bayerische Saisonkalender des Kompetenzzentrums für Ernährung (KErn) beantwortet Küchenleitern diese Frage.Verfügbarkeit von bayerischem Obst und Gemüse auf einen Blick"Wir möchten es Speisenanbietern leichter machen, mehr saisonales Obst und Gemüse zu verwenden", sagt Dr. Christiane Brunner, Leiterin des Bereichs Ernährungsinformation und Wissenstransfer am KErn in Kulmbach. "Der Saisonkalender zeigt erstmalig, welches Obst und Gemüse zu welchem Zeitpunkt direkt aus Bayern erhältlich ist. Damit können Küchenleiter ihre Speisepläne genau auf die saisonalen Gegebenheiten abstimmen", so Brunner.Wozu saisonale Produkte aus der Region?Obst und Gemüse aus heimischer Erzeugung kommen ohne weite Transportwege frisch und voll ausgereift in der Küche an. "Wenn Speisenanbieter saisonales Obst oder Gemüse beziehen, zahlt sich das oft auch finanziell aus", erklärt Brunner. Denn durch das große heimische Angebot sind die Preise meist deutlich niedriger als außerhalb der Saison. Das Resultat ist frische, regionale Ware mit hervorragendem Geschmack.Passende Ergänzung für die Vergabe von VerpflegungsleistungenÖffentliche Auftraggeber müssen ihre Verpflegungsleistungen korrekt ausschreiben. Unterstützung bei dieser anspruchsvollen Aufgabe bietet der im letzten Jahr erschienene Wegweiser "Vergabe von Verpflegungsleistungen" des KErn. Dieser zeigt anhand praktischer Beispiele, wie sich Qualitätskriterien verankern lassen. Darunter fällt auch die Verwendung von saisonalem Obst und Gemüse. "Der Bayerische Saisonkalender ist nun eine passende Ergänzung zu unserem Vergabewegweiser", erklärt Brunner.Saisonale und regionale Lebensmittel für alleBei der Entwicklung des Saisonkalenders erhielt das KErn kompetente Unterstützung aus dem eigenen Ressort. Die Bayerische Gartenakademie an der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau sowie das Institut für Ernährungswirtschaft und Märkte an der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft brachten ihren reichen Erfahrungsschatz ein.Den Bayerischen Saisonkalender können Sie unter www.kern.bayern.de/saisonkalender (http://www.kern.bayern.de/saisonkalender) kostenlos herunterladen und bestellen.Pressekontakt:Eva DirlingerHofer Str. 2095326 Kulmbachpresse@kern.bayern.deOriginal-Content von: Kompetenzzentrum für Ernährung - KErn, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/103972/4572132