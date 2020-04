Desaströse Wirtschaftsdaten haben die Anleger am Mittwoch zum US-Börsenstart verschreckt. Hinzu kamen hohe Kursverluste bei Bank-Aktien, nachdem weitere Institute Quartalszahlen vorgelegt hatten. Der New Yorker Leitindex Dow Jones sank in der ersten Handelsstunde um 2,29 Prozent auf 23.402,41 Punkte. Damit steht das Wall-Street-Barometer aber immer noch um gut 28 Prozent über seinem Corona-Krisentief vom 23. März. Derzeit gibt es nur drei Gewinner im Dow: UnitedHealth, Wal-Mart und Procter & Gamble. ...

