Jetzt das Buch "Trader - Der Weg zur profitablen Handelsstrategie - in jedem Markt" bestellen! (JK-Trading.com) - Der DAX hat am Mittwoch erneut stark Schlagseite erlitten - statt einer rettenden FED auf schwache US-Wirtschaftsindikationen, blieb die Hilfe diesmal allerdings aus. In der Tat zeigte sich der DAX von Beginn des Handelstages schwach, die schwachen Wirtschaftszahlen aus den USA ab 14:30 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...