Boston (www.fondscheck.de) - Die Schwellenländer sind im Verlauf der Krise unter Druck geraten, wobei die Ursachen je nach Land unterschiedlich sind, so die Experten von State Street Global Advisors in ihrem SPDR Strategie Espresso.Einige Bewegungen seien durch den Wechselkurs und andere durch Anleiherenditen angetrieben worden, was die Navigation durch den Markt erschwere und die Bedeutung von Indexkonstruktionen unterstreiche. ...

