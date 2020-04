Die beiden größten Stromversorger Chinas, State Grid und China Southern Power Grid, investieren im großen Stil in den Ausbau von Ladeinfrastruktur. State Grid will dafür alleine in diesem Jahr 2,7 Milliarden Yuan, China Southern Power Grid binnen vier Jahren 25,1 Milliarden Yuan bereitstellen. Umgerechnet handelte es sich um 350 Millionen Euro beziehungsweise 3,26 Milliarden Euro. Während State Grid ...

Den vollständigen Artikel lesen ...