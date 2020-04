Die hohe Verunsicherung durch die Corona-Krise treibe die Anleger in den US-Dollar, sagten Händler. Die Gemeinschaftswährung Euro lag am späten Nachmittag 1,0904 Dollar. In der vergangenen Nacht hatte der Euro noch bei fast 1,10 Dollar notiert.Auch zum Franken gewann der US-Dollar an Terrain. Am Nachmittag wurde er ...

