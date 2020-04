Guten Abend,drei Schritte vor, zwei zurück - besser kann es derzeit an den Börsen kaum laufen. Es ist der Beleg dafür, wie die Kurse sich immer weiter an die Zukunft herantasten. Und es fällt vor dem Hintergrund der begonnenen Berichtssaison auch nicht sonderlich schwer, denn die anstehende Zahlenflut gibt das erste verlässliche und greifbare Bild der Lage, sowohl bei den Unternehmen als auch in der Wirtschaft. Dieser Mix aus Daten und Diskussion um den Exit aus dem "Lockdown" wird für die kommenden Wochen von entscheidender Bedeutung sein. Alles andere wird immer mehr in den Hintergrund rücken.Die horrenden Zahlen der US-Banken sind dabei nur der Auftakt dessen, was die kommenden Wochen noch hervorbringen werden. Bezeichnend ist bei den US-Banken allerdings die Stärke der jeweiligen Bilanzen. Anders als zahlreiche europäische Institute profitieren die Amerikaner nun von vergangenen Jahren seit der Finanzkrise, in denen sie in der Lage waren, ein solides Fundament zu bauen, welches auch eine Krise wie Corona überleben kann. Hier zeigt sich der große Unterschied zu den Jahren 2008/2009, als die Banken genau hier ihre Schwäche hatten. Wir sind gespannt, wie die Eurobanken hier im Vergleich dastehen werden.

