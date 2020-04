ZÜRICH (Dow Jones)--Am Mittwoch haben an der Schweizer Börse die Pessimisten die Oberhand behalten. Gründe zur Sorge gab es an den Börsen weltweit genügend. So fielen US-Wirtschaftsdaten bedingt durch die Corona-Pandemie miserabel aus, und auch die über das abgelaufene Quartal berichtenden US-Banken verursachten lange Gesichter an den Märkten. Dort konzentriert man sich zunehmend auf die mittelfristigen Perspektiven für Unternehmen und Konjunktur, nachdem die allmähliche Verlangsamung der Pandemie bereits gebührend an den Börsen gefeiert wurde.

Von allen Seiten ist derzeit zu hören, dass die Folgen nicht abschätzbar sind, und auch die Bekämpfung mit Unmengen Liquidität ist ein Experiment mit offenem Ausgang. Allein die Unsicherheit hierüber lässt Anleger immer wieder Gewinne mitnehmen. Wegen seiner defensiven Ausrichtung hat sich der Schweizer Aktienmarkt im europäischen Vergleich aber noch recht gut geschlagen. Der SMI verlor 2,3 Prozent auf 9.320 Punkte. Alle 20 SMI-Werten schlossen im Minus. Umgesetzt wurden 71,46 (zuvor: 67,83) Millionen Aktien.

Die drei defensiven Schwergewichte federten die Verluste am Gesamtmarkt etwas ab. Nestle schlossen minimal im Minus (-0,2 Prozent), die beiden Pharmagiganten Roche und Novartis verloren 1,3 bzw 0,7 Prozent. Die Analysten von Jefferies haben für beide Aktien bei leicht verändertem Kursziel die Kaufempfehlung bestätigt.

Die Kursverluste der US-Bankenwerte zog auch den europäischen Sektor abwärts. Nicht nur die enttäuschenden Quartalszahlen der US-Wettbewerber bereiten Sorgen, auch die Frage, wie die Banken die Folgen der Coronakrise bewältigen werden, zum Beispiel drohende Unternehmenspleiten, Kreditausfälle oder das dauerhaft niedrige Zinsniveau. UBS fielen um 4,5 Prozent und Credit Suisse um 6,9 Prozent. Bei den Versicherern gaben Zurich Insurance 5,31 Prozent ab.

Unter den konjunktursensiblen Werten wurden etwa ABB (-4,9 Prozent), Adecco (-5,8 Prozent) oder Lafargeholcim (-4,9 Prozent) besonders stark verkauft.

April 15, 2020

