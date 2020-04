Der börsennotierte steirische Anlagenbauer Andritz will die Aktien seiner deutschen Tochter Schuler mit Sitz in Göttingen (Baden-Württemberg) gänzlich übernehmen. Das Verfahren zur Übertragung der Aktien der Minderheitsaktionäre bei Schuler (Squeeze Out) soll bald starten. Die Höhe der Barabfindung ist noch offen. Derzeit hält Andritz über eine Tochter gut 96 Prozent des Schuler-Grundkapitals. An ...

Den vollständigen Artikel lesen ...