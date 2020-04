In Kooperation mit http://www.businessinsider.de , einem Medium des Springer Verlags. Siehe auch http://www.finanzen.at . 15.04. 16:00: Hacker verkaufen Daten von 500.000 Nutzern des Videokonferenz-Dienstes Zoom im Dark WebIm Dark Web wurden über 500.000 Zoom-Nutzerdaten zum Verkauf angeboten. Die Daten beinhalten unter anderem E-Mails und Passwörter der Nutzer.>> Artikel lesen 15.04. 15:23: Netto testet erstmals Abholservice für Lebensmittel und DrogerieartikelNetto wird in der Corona-Krise kreativ: Der Abholservice ermöglicht Kunden, Einkäufe von Zuhause zu erledigen und möglichst kontaktlos im Laden abzuholen.>> Artikel lesen 15.04. 13:46: -Wenn wir in der Krise weiterhin hauptsächlich Unternehmer, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...