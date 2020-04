Die wegen der Corona-Pandemie in Deutschland bestehenden Kontaktbeschränkungen sollen bis mindestens 3. Mai verlängert werden. Das sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwoch nach dem Gespräch von Bund und Ländern.



Ab dem 4. Mai sollen an den Schulen zunächst die Abschlussklassen wieder Unterricht bekommen, später dann eventuell auch jüngere Klassen. Geschäfte bis 800 Quadratmeter Ladenfläche sollen schon ab 20. April wieder öffnen dürfen, "allerdings mit Hygiene-Konzepten", wie die Kanzlerin sagte. Man wolle nicht, dass sich auf den Straßen lange Schlangen bilden. Im ÖPNV und beim Einkauf werde das Tagen von einfachen Mund-Nase-Masken "dringend empfohlen", sagte Merkel.



Eine Pflicht gibt es jedoch nicht. Es sei "ein zerbrechlicher Zwischenerfolg", kommentierte die Kanzlerin das jüngste Infektionsgeschehen, das an Geschwindigkeit in den letzten Tagen verloren hatte. Bund und Länder wollen ab jetzt alle 14 Tage über weitere Maßnahmen beraten. Das nächste Gespräch soll am 30. April stattfinden.