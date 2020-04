MEDIENMITTEILUNG

Evolva - ordentliche Generalversammlung 2020: sämtliche Anträge des Verwaltungsrates genehmigt

Reinach, 15. April 2020 - An der heutigen ordentlichen Generalversammlung (oGV) der Evolva wurden alle Anträge des Verwaltungsrates von den Aktionären angenommen. Gestützt auf Artikel 6a der COVID-19-Verordnung 2 des Bundesrates forderte die Gesellschaft ihre Aktionäre auf, über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter abzustimmen. Die GV wurde daher ohne persönliche Anwesenheit der Aktionäre abgehalten; 32,4% der insgesamt 821'878'237 Aktien waren vertreten.



Eine detaillierte Auflistung aller an der GV vorgelegten Beschlüsse finden Sie unter: https://www.evolva.com/investors/agm/

Über Evolva

Evolva ist ein Schweizer Biotechnologieunternehmen mit Fokus auf Forschung, Entwicklung und Vermarktung von Produkten, die sich an der Natur orientieren. Unser Geschäft ist führend in den Bereichen Ingredienzien für Geschmacks- und Duftstoffe, Gesundheitsprodukte und Gesundheitsschutz. Die Mitarbeitenden von Evolva, von denen die Hälfte Frauen sind, setzen sich dafür ein, erstklassige Produkte herzustellen, die Gesundheit und Wohlbefinden fördern und zu Sinnesfreuden beitragen. Weitere Informationen sind verfügbar auf www.evolva.com.

Disclaimer

Diese Medienmitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die durch Begriffe wie "glaubt", "nimmt an", "erwartet" oder ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen bergen bekannte und unbekannte Risiken, Unwägbarkeiten und andere Faktoren, durch die sich die tatsächlichen Ereignisse bzw. die tatsächliche Finanzsituation, Entwicklung oder Leistung des Unternehmens wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit geäusserten Prognosen unterscheiden können. Angesichts dieser Ungewissheiten sollte sich der Leser nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder sie an künftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

# # #



Kontakt:

Barbara Duci

Head of Investor and Corporate Relations

+ 41 61 485 2003 (Durchwahl)

+ 41 79 739 2636 (Mobiltelefon)

barbarad@evolva.com