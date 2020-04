FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels hat die Entscheidung von Bund und Ländern begrüßt, im Zuge der Lockerung der Corona-Auflagen die Öffnung aller Buchläden zu erlauben. Die Buchhandlungen könnten damit in Kürze wieder in vollem Umfang ihren Beitrag zur geistigen Grundversorgung leisten, sagte der Hauptgeschäftsführer des Börsenvereins, Alexander Skipis, am Mittwoch.



Die bislang vier Wochen andauernden Ladenschließungen hätten in der Buchbranche zu drastischen Umsatzeinbrüchen geführt, die viele Buchhandlungen, Verlage und Autoren in Existenznot gebracht hätten, sagte Skipis. "Die schnelle Wiederöffnung kann dabei helfen, die Situation in der Branche schrittweise zu verbessern." Die mittel- und langfristigen Folgen der Krise ließen sich aber nicht ohne staatliche Finanzhilfen abfedern. Den Umsatzausfall für die gesamte Branche bei Ladenschließungen für einen Monat schätzt der Börsenverein auf eine halbe Milliarde Euro.



Zuvor hatten sich Bund und Länder auf neue Bestimmungen während der Corona-Krise geeinigt. Darin ermöglichen sie es dem Handel, Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmetern wieder zu öffnen. Dies gelte auch "unabhängig von der Verkaufsfläche" für Kfz- und Fahrradhändler sowie Buchhandlungen./rea/DP/fba