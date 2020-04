Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Petro Welt Technologies +6,64% auf 2,25, davor 8 Tage im Plus (26,05% Zuwachs von 1,79 auf 2,25), AT&S -5,82% auf 14,88, davor 7 Tage im Plus (27,83% Zuwachs von 12,36 auf 15,8), Strabag -4,9% auf 24,25, davor 6 Tage im Plus (26,87% Zuwachs von 20,1 auf 25,5), AMS -14,66% auf 8,79, davor 5 Tage im Plus (37,15% Zuwachs von 7,51 auf 10,3), EVN -5,59% auf 13,52, davor 5 Tage im Plus (8,98% Zuwachs von 13,14 auf 14,32), Kapsch TrafficCom -3,41% auf 19,8, davor 5 Tage im Plus (24,62% Zuwachs von 16,45 auf 20,5), OMV -12,13% auf 27,54, davor 5 Tage im Plus (16,42% Zuwachs von 26,92 auf 31,34), RBI -7,59% auf 14,36, davor 5 Tage im Plus (20,19% Zuwachs von 12,93 auf 15,54), DO&CO -6,25% auf 48, davor 5 Tage im Plus (46,29% Zuwachs von 35 auf 51,2), ...

