Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - le 15 avril/April 2020) - Asia Cannabis Corp. has announced a name change, Asia Green Biotechnology Corp.

The shares will begin trading under the new name on April 16, 2020.

The symbol will remain "ASIA".

Disclosure documents are available at www.thecse.com.

_________________________________

Asia Cannabis Corp. a annoncé un changement de nom pour Asia Green Biotechnology Corp.

Les actions commenceront à être négociées sous le nouveau nom le 16 avril 2020.

Le symbole restera «ASIA».

Les documents de divulgation sont disponibles sur www.thecse.com.

Effective Date/Date effective: le 16 avril/April 2020 Symbol/ symbole : ASIA CUSIP/ISIN : 04522C104\CA04522C1041

