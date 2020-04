Nach neuesten Zahlen des Lebensmittelverbandes Deutschland arbeiten in Deutschland 5,7 Millionen Menschen in der Lebensmittelkette. Das entspricht 12,4 % aller Erwerbstätigen. Die Wertschöpfungskette umfasst die Bereiche Landwirtschaft, Agrargroßhandel, Lebensmittelhandwerk, Ernährungsindustrie, Lebensmittelgroß- und -einzelhandel sowie das Gastgewerbe, so der Deutsche...

