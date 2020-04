Zahltag!!!: Der nächste Big Player im Goldsektor macht geduldige Investoren reich! Arbeiten laufen auf Hochtouren! Gute Nachrichten voraus!!!

Anzeige / Werbung

Die vergangenen Wochen kannte der Goldpreis nur eine Richtung, nach oben! Er markierte in Euro am Dienstag bei rund 1.582,- USD sogar den höchsten Stand seit 2012. Auf US-Dollar Basis notierte er bei 1.728,- USD je Unze und erreichte damit ein Mehrjahreshoch!Seit Monatsbeginn hat sich das Edelmetall um etwa zehn Prozent verteuert. Als Gründe für den starken Anstieg werden die zahlreichen Notmaßnahmen im Kampf gegen die Folgen der Virus-Pandemie und immer höhere Schuldenberge sowie eine extrem starke Nachfrage nach Gold genannt. Spätestens in unsicheren Zeiten wie jetzt wird Gold seinem Ruf als sicherer Hafen immer wieder gerecht!Nach solchen starken Kurssteigerungen sind allerdings auch immer mal wieder Rücksetzer möglich, die allerdings für noch nicht investierte wieder einmal hervorragende Einstiegschancen darstellen. Nutzen Sie diese konsequent!Als TOP-Investment-Chance bietet sich unabhängig vom Goldpreis auch der Kauf von qualitativ extrem hochwertigen Goldminen-Aktien an. Diese bringen zudem noch einen Hebel auf den Goldpreis mit und lassen den Anleger so doppelt vom Goldmarkt partizipieren!Eine solche Goldperle von höchster Qualität ist sicherlich der angehende Goldproduzent Bluestone Resources (ISIN: CA09626M3049 / WKN: A2DSHJ / TSX-V: BSR). Das Unternehmen wird in spätestens zwei Jahren sein "Cerro Blanco'-Projekt in Guatemala in Produktion haben und damit einer der günstigsten Goldproduzenten der Welt sein!!! Zudem erhält die Firma einen Ritterschlag durch die Beteiligung der angesehen Lundin Familie. Lukas Lundin hat einen exzellenten Ruf und prägt noch immer eine Minendynastie! Neben den ausreichend vorhandenen finanziellen Mitteln, wacht sein Sohn Jack Lundin als CEO über die operativen Geschäfte! Weiterhin besteht das erweiterte Management und "Board of Directors" aus wahren Koryphäen, die ihresgleichen in der Minenindustrie suchen!Gesamtförderkosten von unter 600,- USD je Feinunze!Das hochgradige "Cerro Blanco'-Projekt ermöglicht Bluestone Resources (ISIN: CA09626M3049 / WKN: A2DSHJ / TSX-V: BSR) während des Minenlebens zu Gesamtförderkosten ("AISC' / "all in sustaining costs') von nur 579,- USD je Unze Gold zu produzieren. Damit liegt das Unternehmen mehr als 300,- USD je Feinunze unter dem Branchendurchschnitt!!! Bei einem aktuellen Goldpreis von rund 1.700,- USD arbeitet Bluestone Resources (ISIN: CA09626M3049 / WKN: A2DSHJ / TSX-V: BSR) mit einer Marge von mehr als 1.100,- USD je Feinunze.Bei einer Produktion von rund 146.000 Unzen Gold pro Jahr würde Bluestone Resources (ISIN: CA09626M3049 / WKN: A2DSHJ / TSX-V: BSR) einen Gewinn von mehr als 163,5 Mio. USD erwirtschaften, Stand heute. Die Investitionskosten für die Minenerrichtung liegen bei moderaten 200 Mio. USD und können somit bei einem aktuellen Goldpreis nach nur rund 1,2 Jahren zurückbezahlt werden.Wie weit das Projekt schon fortgeschritten ist, zeigen die bereits investierten 170 Mio. USD, die von den Vorbesitzern in die Entwicklung des "Cerro Blanco'-Projektes investiert wurden. Damit wurden bereits mehr als 3 km Untergrundstollen vorgetrieben, Eingangsportale, Zufahrtsstraßen und Lüftungssysteme installiert. Zudem wurden bereits Lagergebäude und Büros errichtet.Wie sind so extrem niedrige Produktionskosten möglich? "Grade is King"!Autoliebhaber wissen, Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, außer durch mehr Hubraum! Rohstoffinvestoren wissen, hohe Grade sind durch nichts zu ersetzen, außer durch noch höhere Grade!!! Und Hohe Grade sind bei Bluestone Resources (ISIN: CA09626M3049 / WKN: A2DSHJ / TSX-V: BSR) Programm!!!So auch wieder bei den neuesten Explorationsergebnissen, bei denen auch Sprengungen zur Erweiterung der Untergrundstollen durchgeführt wurden! Dabei konnten im Stollen "N636" entlang der Vene "VN_10" innerhalb der "Nordzone" weitere 7,5 m mit 18,8 g/t Gold und 44 g/t Silber über eine Gesamtlänge von 22,4 m freigelegt werden.Aber auch im Stollen "S314" wurden entlang der "Vene VS-10" durch Sprengarbeiten weitere 7,7 m freigelegt, in denen sechs Gesteinsproben sagenhafte 37,9 g/t Gold und 144,8 g/t Silber enthielten. Weitere 42 Gesteinsproben enthielten durchschnittlich 26,5 g/t Gold und 122 g/t Silber, über sogar 29,3 m.Besonders interessant ist, dass die Grade im Stollen "S314" in Sprengrichtung weiter deutlich zunahmen!!! Damit besteht also noch signifikantes upside Potenzial!Durch diese wieder einmal hervorragenden Explorationsergebnisse wird Bluestone Resources (ISIN: CA09626M3049 / WKN: A2DSHJ / TSX-V: BSR) zudem ein deutlich besseres Verständnis über die Erzkörper und den Verlauf der Venen erhalten, um daraus dann die optimale Abbaumethode ableiten zu können.Grund genug sich aufgrund dieser hervorragenden Ergebnisse sich der "Südzone" zu widmen, sobald sich die Corona-Krise entschärft hat. Dabei werden die Bohrungen sowohl von der Erdoberfläche aus wie auch untertage angesetzt. Die hieraus gewonnenen Informationen zusammen mit dem bereits vorhandenen Datenmaterial sollte dann reichen, um mindestens die "vermutete" ("inferred") Ressource deutlich zu vergrößern.Hervorragende Infrastruktur - eigener Strom für die eigene Mine!In der gleichen Region wie das "Cerro Blanco'-Goldprojekt befindet sich Bluestone Resources Inc. (ISIN: CA09626M3049 / WKN: A2DSHJ / TSX-V: BSR) sein ebenfalls weit entwickeltes "Mita'-Geothermalprojekt. Frühere Betreiber haben hier bereits rund 60 Mio. USD in den Projektaufbau investiert.Dieses Projekt kann im Vollbetrieb dazu beitragen, den überwiegenden Energieaufwand für das "Cuerro Blanco"-Goldprojekt abzudecken, und zudem noch freie Kapazitäten in das öffentliche Netz zu speisen.Was kommt als Nächstes? Wir sind extrem gespannt und erwarten massiv steigende Kurse!Doch auch in Zeiten von Corona gehen die Arbeiten zur Mineninbetriebnahme bei Bluestone Resources (ISIN: CA09626M3049 / WKN: A2DSHJ / TSX-V: BSR) nahezu ungehindert weiter. Derzeit laufen die Planungsarbeiten zur Minenfinanzierung auf Hochtouren, da diese Arbeiten von Heimarbeitsplätzen und Videokonferenzen erledigt werden können. 