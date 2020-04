MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Süddeutsche Zeitung" zu Verboten:



"Wichtig ist die Art und Weise, in der die Politiker vorgehen: dass sie ihre Schritte schnell, klar in der Sprache sowie nachvollziehbar im Inhalt erklären. Und besser, sie sind zu vorsichtig als zu forsch. Jede Lockerung, jede Aufhebung eines Verbots werden die Menschen als Gewinn an Freiheit empfinden, jedes hingegen hastig wieder eingeführte Verbot als zermürbenden Verlust derselben; und womöglich auch als Indiz dafür, dass ihre gewählten Repräsentanten die Orientierung verloren haben. Zu den nie enden wollenden Debatten der vergangenen Jahre gehörten die über Entfremdung zwischen Wählern und Gewählten, über schwindendes Vertrauen in Politiker. Alles weg derzeit. So viel Vertrauen aus so vielen Teilen des Volkes wie jetzt gab es schon lange nicht mehr - was vielleicht auch daran liegt, dass sich vor Migranten immer nur die einen fürchten, und vor der Klimakrise die anderen, vor Corona aber alle. Dieses Vertrauen ist das größte Kapital, das Politiker derzeit haben."/yyzz/DP/nas