Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

DAIMLER - Daimler geht im Dieselskandal auf die Kläger zu. Der Autobauer bietet Dieselkäufern neuerdings offenbar Vergleiche an. Ein Beschluss des Bundesgerichtshofs verbessert die Position der Betroffenen: Für Daimler bedeutet das, dass nun vermehrt Sachverständige in die Fahrzeuge schauen dürften. (Handelsblatt S. 22)

VOLKSWAGEN - Der Automobilkonzern Volkswagen will die Fahrzeugproduktion in Deutschland Ende April wieder hochfahren. In den VW-Werken Wolfsburg, Emden und Hannover soll es am 27. April wieder losgehen, ist aus Unternehmenskreisen zu erfahren. (FAZ S. 19)

PUMA - Bis vor wenigen Wochen ging es Puma so gut wie nie. Vergangenes Jahr ist der Umsatz um fast ein Fünftel gestiegen, der Gewinn ist sogar um 40 Prozent in die Höhe geschossen. "Diese Leistung spiegelt das internationale Potenzial der Marke wider", betonte Vorstandschef Björn Gulden noch Ende Februar. Mit der Coronakrise haben sich die Aussichten der Sportmarke aber extrem eingetrübt. Aus dem großen Sprung, den der Manager für dieses Jahr in Aussicht gestellt hatte, wird wohl nichts. Stattdessen muss der ehemalige Profi-Fußballer sparen und Kredite aufnehmen, um über die Runden zu kommen. Der im MDax notierte Konzern arbeite mit seinem Bankenkonsortium zusammen, das eine zusätzliche Finanzierung bereitstelle, bekräftigte das Unternehmen. Diese Institute wiederum würden auf die staatliche Förderbank KfW zurückgreifen, um mehr Geld bereitstellen zu können. "Es geht hier um Liquidität zu marktüblichen Finanzierungskonditionen", sagte ein Puma-Sprecher. Damit schlägt Puma denselben Weg ein wie der Lokalrivale Adidas, wenngleich auf deutlich niedrigerem Niveau. Während Adidas drei Milliarden Euro bei den Banken einsammelt, dürfte es bei Puma lediglich ein dreistelliger Millionenbetrag sein. (Handelsblatt S. 17)

SPARKASSEN - Viele Sparkassen und Volksbanken entwickeln zunehmend neue Geschäftsmodelle. Weil die Gewinne im klassischen Bankgeschäft wegen der Niedrigzinsen zurückgehen, setzen die Geldhäuser auf den Bau und die Vermietung von Immobilien. Damit können sie derzeit gutes Geld verdienen. Und sie lindern gleichzeitig die Wohnungsnot in den Kommunen, die sich solche Immobilienprojekte zum Teil selbst nicht leisten können. Die Finanzaufsicht beobachtet den Strategieschwenk genau. Er habe "eine anekdotische Evidenz", dass Sparkassen und Volks- und Raiffeisenbanken zunehmend Immobilien bauen, erwerben und vermieten, sagte Bundesbank-Vorstand Joachim Wuermeling dem Handelsblatt. "Es spricht nichts dagegen, wenn Banken in Zeiten niedriger Zinsen zusätzliche Einnahmequellen erschließen", betont Wuermeling. "Aber es ist wichtig, dass die Institute bei ihren Immobilienaktivitäten die Risiken genau im Blick haben." Der CDU-Politiker Sepp Müller sieht das verstärkte Immobilienengagement der Banken positiv. Aber er ermahnt die Sparkassen, sich nicht von ihren Eigentümern vor den Karren spannen zu lassen. "Die Kommunen dürfen sich beim Thema Wohnungsbau nicht aus der Verantwortung stehlen und sagen: 'Sparkasse, mach mal'." (Handelsblatt S. 30/FAZ S. 21)

TRIGEMA - Trigema-Chef Wolfgang Grupp rechtfertigt den hohen Preis von 12 Euro pro Stück für Atemmasken. "Der Preis ist für mich angemessen, wenn die Löhne und Sonderausgaben gedeckt sind", so Grupp. "Ich habe gerne geholfen, aber ich kann die Masken nicht verschenken." Der Preis müsse entsprechend hoch sein, damit der Betrieb durch die Krise nicht bankrottgehe. Er könne es nicht verantworten, bei jedem Stück einen Euro zuzulegen. "Der deutsche Lohn ist gedeckt, und ich garantiere die Arbeitsplätze." Ausgeliefert habe Trigema bisher 350.000 Masken, inzwischen fertigten 80 Prozent der Näher pro Tag bis zu 35.000 Stück. Die übrigen produzieren Stoffe für das Lager. "Wir arbeiten voll durch", erklärt Grupp - mit ausreichend Abstand. Eine Million Aufträge schiebe er vor sich her. (Welt S. 15)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/pi/cbr

(END) Dow Jones Newswires

April 16, 2020 00:15 ET (04:15 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.