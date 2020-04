SoftwareONE veröffentlicht die Traktanden ihrer ordentlichen Generalversammlung 2020EQS Group-Ad-hoc: SoftwareONE Holding AG / Schlagwort(e): Generalversammlung SoftwareONE veröffentlicht die Traktanden ihrer ordentlichen Generalversammlung 202016.04.2020 / 07:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.MedienmitteilungSoftwareONE veröffentlicht die Traktanden ihrer ordentlichen Generalversammlung 2020Stans, Schweiz, 16. April 2020 - SoftwareONE Holding AG, ein führender globaler Anbieter von End-to-End Software- und Cloud-Technologielösungen, hat heute die Traktanden sowie die Vorschläge des Verwaltungsrats für die anstehende ordentliche Generalversammlung veröffentlicht. Diese wird am 14. Mai 2020 in Abwesenheit der Aktionäre stattfinden.Auf der anstehenden Generalversammlung des Unternehmens wird der Verwaltungsrat unter anderem die Ausschüttung einer Dividende von CHF 0.21 pro Aktie aus Nicht-Schweizerischen Kapitaleinlagenreserven vorschlagen. Wie bereits bekannt gegeben, berücksichtigt der Vorschlag das im Zusammenhang mit der Covid-19 Situation aktuell unsichere Wirtschaftsumfeld. Gleichermassen wiederspiegelt er SoftwareONE's Vertrauen in die Stärken ihres Geschäftsmodells.Der Präsident des Verwaltungsrats sowie alle Mitglieder des Verwaltungsrats mit Ausnahme von Marina Nielsen stehen für die Amtszeit von einem Jahr zur Wiederwahl. Der Rat bedankt sich bei Frau Nielsen für ihre Unterstützung und ihren Beitrag.Die Einladung sowie die vollständigen Traktanden für die ordentliche Generalversammlung 2020 stehen auf der SoftwareONE Website hier bereit.Wichtige InformationGemäss Artikel 6a der Verordnung 2 des Schweizerischen Bundesrats über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19), können Aktionäre von SoftwareONE ihre Rechte im Rahmen der Generalversammlung am 14. Mai 2020 ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben. Die persönliche Teilnahme ist nicht erlaubt.KONTAKTPanthea Derks, Senior Communications Manager Tel. +41 44 832 82 03, panthea.derks@softwareone.comAnna Engvall, Investor Relations Manager Tel. +41 44 832 82 00, anna.engvall@softwareone.comKALENDER- 2020 Ordentliche Generalversammlung 14. Mai 2020- 2020 Halbjahresergebnisse 16. September 2020- 2020 Geschäftsjahresergebnisse 31. März 2021ÜBER SOFTWAREONESoftwareONE mit Sitz in der Schweiz ist ein führender globaler Anbieter von End-to-End Software- und Cloud-Technologielösungen. Mit Kompetenzen entlang der gesamten Wertschöpfungskette unterstützt SoftwareONE Unternehmen bei der Konzeption und Umsetzung ihrer Technologiestrategie, beim Kauf der richtigen Software- und Cloud-Lösungen zum richtigen Preis sowie bei der Verwaltung und Optimierung ihres Software-Bestands. Die Angebote von SoftwareONE sind über die eigenentwickelte digitale Plattform PyraCloud verbunden, die Kunden datenbasierte Informationen zur Verfügung stellt. Mit rund 5'400 Mitarbeitenden und Vertriebs- und Dienstleistungskapazitäten in 90 Ländern bietet SoftwareONE rund 65'000 Geschäftskunden Software- und Cloud-Lösungen von mehr als 7'500 Herstellern. Die Aktien von SoftwareONE (SWON) sind an der SIX Swiss Exchange kotiert. Weitere Informationen finden Sie unter SoftwareONE.com.SoftwareONE Holding AG, Riedenmatt 4, CH-6370 StansCAUTIONARY STATEMENT REGARDING FORWARD-LOOKING INFORMATIONThis media release may contain certain forward-looking statements relating to the group's future business, development and economic performance. Such statements may be subject to a number of risks, uncertainties and other important factors, such as but not limited to force majeure, competitive pressures, legislative and regulatory developments, global, macroeconomic and political trends, the group's ability to attract and retain the employees that are necessary to generate revenues and to manage its businesses, fluctuations in currency exchange rates and general financial market conditions, changes in accounting standards or policies, delay or inability in obtaining approvals from authorities, technical developments, litigation or adverse publicity and news coverage, each of which could cause actual development and results to differ materially from the statements made in this media release. SoftwareONE assumes no obligation to update or alter forward-looking statements whether as a result of new information, future events or otherwise.Ende der Ad-hoc-MitteilungSprache: Deutsch Unternehmen: SoftwareONE Holding AG Riedenmatt 4 6370 Stans Schweiz Telefon: +41 44 832 41 69 E-Mail: info.ch@softwareone.com Internet: www.softwareone.com ISIN: CH0496451508 Valorennummer: A2PTSZ Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 1022555Ende der Mitteilung EQS Group News-Service1022555 16.04.2020 CET/CEST