Mit 426 Mrd. $ als größter Streamingkonzern der Welt mit einem Marktwert von über 165 Mrd. $. Trotz der Konkurrenz von Disney und Co ist Netflix eine ähnliche Herausforderung als Leader in diesem Sektor, aber zweifellos auch der besondere Gewinner, wenn die halbe Welt zuhause bleiben muss.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



