FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 16.04.2020 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 17.04.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 16.04.2020
AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 17.04.2020.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
CYP XFRA US2328061096 CYPRESS SEMICON. DL-,01
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