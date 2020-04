Mit der Aushebelung des Parlaments will der US-Präsident freie Stellen in seiner Regierung schnell ohne den Kongress besetzen zu können.Washington - Mitten in der Corona-Krise hat US-Präsident Donald Trump mit der Anordnung einer Zwangspause für das Parlament gedroht, um freie Stellen in seiner Regierung schnell ohne den Kongress besetzen zu können. Besonders wegen der Epidemie sei es nötig, dass seine Regierung freie Positionen endlich füllen könne, sagte Trump am Mittwochabend (Ortszeit) im Weissen Haus.

Den vollständigen Artikel lesen ...